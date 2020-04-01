Вторая жена Михаила Полицеймако родила ему уже третью девочку

Популярный актер стал отцом в четвертый раз.

Актер Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз. Жена Лариса подарила ему уже третью по счету девочку. Отметим, что у актера также есть сын от первого брака, Никита. О нем известно, что с четырнадцати лет он живет с отцом. Любопытно, что Полицеймако — болельщик футбольного «Спартака», а вот Никита поддерживает московский ЦСКА.

Не так давно актер разместил в Instagram снимок, на котором он стоит в лифте в медицинской маске. Фотография была сделана в больнице. Судя по хэштэгам, Лариса рожала у известного врача Марка Курцера.

Интересно, что в комментариях отметился актер Гоша Куценко. «Вируся!» — заявил он, намекая, что именно так назвали дочь Полицеймако. «Поздно придумывать. Уже Мария Михайловна», — сказал в ответ довольный актер.

Отметим, что от второго брака у Полицеймако есть две дочери, Эмилия и София. Со своей второй супругой Ларисой в этом году он отметит уже хрустальную свадьбу, сообщает «СтарХит».