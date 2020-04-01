Колготки в сеточку и платье-бюстье: Асмус оценила фото Арзамасовой из «Папиных дочек»

Елизавета Арзамасова сыграла роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки». Вместе с ней в комедийном сериале также снимались Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова и Екатерина Старшова.

Самая младшая из «сестер Васнецовых», исполнившей роль Пуговки — в октябре отпраздновала свое совершеннолетие. К слову, пока только 28-летняя Мельникова успела обзавестись детьми. Актриса вышла замуж за Артура Смольянинова. Пара воспитывает двух сыновей: четырехлетнего Артура (малыша назвали в честь отца. — Прим. ред.) и годовалого Марка.

На личной страничке в Instagram 25-летняя Лиза Арзамасова поделилась понравившимся ей студийным фото. В кадре актриса из «Папиных дочек» предстала в платье-бюстье и колготках в сеточку. Образ девушки дополнили туфли-лодочки с застежкой на лодыжке.

Примечательно, что свежий снимок Арзамасовой привлек внимание и Кристины Асмус. Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова отметилась «лайком» под постом Елизаветы.

К слову, и после съемок в комедийном сериале, повзрослевшая Лиза продолжила активно сниматься, впрочем как и ее экранные «сестры» Даша Мельникова и Мирослава Карпович, а вот Настя Сиваева и Екатерина Старшова мало интересуются актерским ремеслом.

В одном из интервью Арзамасова подметила, что за все время съемок в «Папиных дочках» она ни разу не поссорилась с другими девочками на площадке. Между юными актрисами царило полное взаимопонимание. Елизавета с легкостью нашла общий язык с коллегами по сериалу.