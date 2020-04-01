«Артисты в зоне риска!»: Проскурякова объяснила, как Николаев мог заболеть пневмонией

По словам певицы, всему виной может быть гастрольно-перелетная жизнь.

Супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова озвучила мнение, где ее супруг мог подхватить пневмонию. Напомним, что сейчас он находится в клинике в Коммунарке. У исполнителя подозревали коронавирус, но тест, к счастью, оказался отрицательным.

«Главное теперь — долечить пневмонию! А все плохое забудется. Жизнь у нас такая, гастрольно-перелетная, ничего не поделаешь, поэтому, конечно, артисты в зоне риска!» Юлия Проскурякова

Сам Николаев не теряет в эти непростые дни бодрого духа. В больнице, к примеру, он читает стихи Станислава Куняева. Поклонники, правда, отмечают, что строчки очень грустные. Начинаются они со слов «Живем мы недолго, давайте любить».

Сегодня здоровьем Игоря Николаева обеспокоен весь мир шоу-бизнеса. К примеру, близкий друг композитора певец Александр Серов сказал товарищу, что верит в его скорое выздоровление. Он выразил надежду, что грустный больничный пейзаж скоро сменится у артиста на более привычный домашний, сообщает «МК».