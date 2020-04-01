«Я себя не чувствую в изоляции»: Галкин рассказал, как переживает карантин

Максим Галкин очень серьезно отнесся к эпидемии и изолировался в своем замке в деревне Грязь вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми – шестилетними близнецами Гарри и Лизой.

«Сижу дома. В кои-то веки на вопрос приятелей — зачем мне такой огромный дом и такая огромная территория, я имею адекватный ответ», — рассказал он КП.

По словам комика, он минимизировал свои выходы за пределы имения, но, благодаря его обширной территории не чувствует себя в изоляции. «Скорее на курорте каком-то, честное слово», — признается Максим.

Галкин уверен, что его поведение адекватно ситуации – все очень серьезно. И ему искренне непонятно легкомыслие некоторых его коллег, которые игнорируют опасность и продолжают появляться на людях без жизненной необходимости.

Самому же артисту и ведущему Первого канала удалость записать наперед многие эфиры программ «Сегодня вечером» и «Лучше всех». Поэтому он пока может себе позволить абсолютную самоизоляцию без ущерба для карьеры.