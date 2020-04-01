«Ей было страшно»: гадалка вспомнила разговор с Началовой за несколько лет до смерти

Как отметила Дарья Миронова, уже тогда она сказала звезде, что март 2019 года станет для нее опасной датой.

Гадалка Дарья Миронова раскрыла подробности разговора с певицей Юлией Началовой, которая ушла из жизни в 2019 году. У звезды, напомним, развился сепсис. Умерла она от остановки сердца.

По словам Мироновой, она не ожидала, что о ее предсказании вспомнят сейчас. С Началовой они общались, когда ее дочь была еще совсем маленькой. Это происходило в загородном доме певицы. Общение продолжалось на протяжении трех-четырех часов. По словам Мироновой, они раскладывали карты и пили чай.

«Юлю интересовала не личная жизнь, исключительно карьера. Ей было страшно. Такое ощущение, что она интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок. Но не хотела про это слышать». Дарья Миронова

Миронова сказала, что в жизни Началовой будет одна опасная дата – март 2019 года. Она думает, что в тот момент певица не обратила на этот факт особого внимания. Сама гадалка верила, что в будущем удастся что-то изменить, возможно,она ошиблась, но в итоге этого сделать не получилось, сообщает «Комсомольская правда».