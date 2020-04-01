Александр Домогаров мог покинуть МХАТ имени Горького, «потому что не в форме»

Актер Александр Домогаров не так давно покинул МХАТ имени Горького. Сейчас в театральных кругах озвучивают сразу несколько версий, почему так случилось. По одной из них, актеру не выплатили гонорар в сто тысяч рублей за один из спектаклей. По другой, Домогаров остался недоволен, что заработки у исполнительницы главной роли в спектакле «Сцены из супружеской жизни» актрисы Юлии Высоцкой якобы оказались выше.

Сам актер сообщал, что причина кроется именно в деньгах, которые ему не выплатили. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков ранее говорил, что не хочет комментировать этот скандальный момент. Это, как он выражался, дела Домогарова с бухгалтерией.

Впрочем, журналистам стало известно из достоверных источников, что причина конфликта несколько в другом. Артист в данный момент не в форме. Никто напрямую не говорит, почему Домогаров вдруг потерял форму. В театральном мире не принято выносить сор из избы. Когда у артиста случается запой, то обозначают просто – шалит и нарушает режим.

А вот подписчики Домогарова в соцсетях более откровенны. Они пишут, что актер запил. Это понятно по нарушенной логике повествования в его последних постах, сообщает «Комсомольская правда».