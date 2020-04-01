«А вот эта будет моей!»: Волочкова вспомнила, как ее домогался директор балета

Танцовщица Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» вспомнила, как ее домогался директор балета Махар Вазиев. Как она отметила, уже на первой встрече с ней он произнес фразу, которая ее напугала и вывела из душевного равновесия: «А вот эта будет моей!»

Как отметила звезда, в те годы у нее был первый серьезный роман с солистом Мариинского театра Фарухом Рузиматовым. По ее словам, даже если бы она в те годы была одинока, то никогда бы не стала строить отношения, как сейчас модно говорить, через постель.

Как сказала балерина, Махар Вазиев часто приглашал ее в кабинет для «личных бесед». Он обещал давать танцовщице много главных ролей. При этом отметил, что за это она будет делиться с ним своими гонорарами. Каждый раз Анастасия Волочкова отвечала тирану, что не собирается иметь с ним никаких дел.

«Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину. Он в ответ бушевал, засыпал пригласивших меня гневными письмами, что если меня выпустят на сцену, то труппу Мариинского театра они больше никогда не увидят». Анастасия Волочкова

Особенно, как сказала балерина, Вазиев бесился, когда она решила уйти в Большой театр. Он предложил ей написать заявление по собственному желанию. Однако она сказала ему, что условия в театре стали невыносимыми и виноват в этом как раз директор балета. Молчать звезда не стала, сообщает «Комсомольская правда».