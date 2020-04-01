«В ней должен быть здравый стеб»: Бикович рассказал, какие девушки ему нравятся

По словам актера, ему по душе спокойные и уверенные в себе особы.

Актер Милош Бикович заявил, что его привлекают спокойные и уверенные в себе девушки. А вот те из представительниц прекрасного пола, кто проявляют агрессию ему не нравятся. С такими романы он предпочитает не крутить.

«Есть такие девушки, которые думают, что должны быть наглыми. Нет! Я такие вещи просто игнорирую. Не надо играть, быть сукой. Девушка должна быть нормальной, естественной, с хорошим чувством юмора. В ней должен быть здравый стеб». Милош Бикович

По словам актера, ему не нравятся девушки, которые чересчур много говорят. Он отметил, что бестолковая и бесконечная болтовня не по теме его не прельщает.

Отметим, что сейчас Милош Бикович свободен. Впрочем, сам он думает, что это ненадолго. Дело в том, что ему без проблем удается завоевывать дамские сердца. Любопытно, что актер даже к сексу на первом свидании относится нормально. Он признался, что у него был подобный опыт. В то же время он добавил — это вовсе не означает, что все должны следовать его примеру, сообщает «СтарХит».