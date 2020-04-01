46-летняя Миронова и 42-летняя Ковальчук стали народными артистками

Актриса Мария Миронова, дочь Андрея Миронова, в 46 лет стала народной артисткой. Ее коллега Анна Ковальчук получила почетное звание в 42 года. Приказ об этом подписал президент России, познакомиться с ним можно на офсайте правовой информации.

Фильмография Мироновой насчитывает 55 киноработ, включая участие в самой продаваемой в российском кинопрокате ленте «Холоп». На счету у ее легендарного отца в этом возрасте было 96 работ.

Список работ Анны Ковальчук гораздо скромнее, он насчитывает 40 картин. Зрителям актриса особенно запомнилась по сериалам «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита».

Президент также отметил заслуги Владимира Конкина, известного по картинам «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь», Андрея Шаркова, снявшегося в сериале «Тайны следствия», вручив им орден Дружбы. А также Юрия Гальцева, которого наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее мы писали о первом дне рождения младшего сына Марии Мироновой. Маленькому Феде исполнилось полгодика. Напомним, малыш родился в Греции. Его папу актриса старательно скрывает от глаз поклонников. Все, что удалось узнать о тайном муже звезды, это то, что его зовут Андрей, он бизнесмен, занимающийся медицинским оборудованием в международной корпорации.