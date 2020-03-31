«Бешеная энергетика»: Татулова заявила, что Путин всегда способен удержать внимание

Предприниматель Анастасия Татулова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделилась подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным. Несколько дней назад она произнесла эмоциональную речь во время разговора с главой государства. Выражение «Я сейчас вас без слез постараюсь умолять, но это трагедия» разлетелось во многие российские СМИ.

«Меня перед встречей только спросили, что я хочу спросить президента. Я обозначила тему и написала себе небольшую шпаргалку, потому что боялась во время разговора сбиться. Важно, чтобы какие-то вещи были на этой встрече произнесены вслух. Бизнес сегодня загнали в угол. Он вообще измотан. Что сейчас происходит в стране из-за коронавируса? Пожилые люди умирают, потому что у них был букет болезней и вирус их просто добивает. Сейчас то же самое происходит в нашей сфере. Бизнес добивают. Я думаю, что эта встреча станет отправной точкой для сотрудничества бизнеса и власти». Анастасия Татулова

По словам Анастасии Татуловой, встреча с президентом России произвела на нее огромное впечатление.

«От него исходит бешеная энергетика. Путин в состоянии удерживать внимание и вникать в любой вопрос, который ему задают. Это большой политик», — заметила предпринимательница.