«Нас проверили на коронавирус»: Анастасия Татулова раскрыла неизвестные детали встречи с Путиным

По словам предпринимательницы, ближе, чем на три метра, к главе государства приближаться было нельзя.

Предприниматель Анастасия Татулова, которая несколько дней назад произнесла эмоциональную речь на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделилась ранее неизвестными деталями встречи с главой государства.

«На встрече был очень строгий протокол. Ближе, чем на три метра, к президенту приближаться нельзя. Кроме того, нас проверяли на коронавирус. Всем засовывали палочку в нос и рот. Кстати, дресс-кода особенного на встрече с президентом нет. Можно было в нашем случае приходить в неформальной одежде. Я была, к примеру, на встрече в джинсах». Анастасия Татулова

По словам Анастасии Татуловой, ее подруга состоит в ОНФ, что и помогло ей попасть на беседу с президентом. Они составляли списки, и предприниматель оказалась в них. На вопрос Довлатовой, опаздывает ли президент страны на такие встречи, бизнес-леди ответила достаточно откровенно.

«Опаздывает и опаздывает. Я тоже всегда опаздываю. Сначала наша встреча должна была состояться в Санкт-Петербурге. Потом из-за непростой ситуации в стране, связанной распространением коронавируса, ее перенесли в столицу», — заметила она.