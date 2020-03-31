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Адвокат Добровинский объяснил, почему Гуф избежит наказания за собачий бой

По словам юриста, исполнитель никак не нарушил закон.

Адвокат Добровинский объяснил, почему Гуф избежит наказания за собачий бой
Адвокат объяснил, почему нет смысла привлекать Гуфа к ответственности за драку собак Фото: https://www.instagram.com/therealguf/

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему не имеют смысла попытки привлечь рэпера Гуфа к ответственности за жестокое обращение с животными. Именно на эту статью ссылаются зоозащитники, комментируя историю, которой поделился исполнитель.

Его овчарка сцепилась с двумя ретриверами, а артист только подбадривал своего питомца.

«Никакого отношения к статье «Жестокое обращение с животными» это не имеет. Это немного другое, потому что собака — это имущество человека, которому она принадлежит», — отметил эксперт 5-tv.ru.

Учитывая слова эксперта, никакого жестокого обращения с животными в данной ситуации усмотреть нельзя, а вот порчу имущества — можно. Но при условии, что есть пострадавшее животное.

Отдельно адвокат отметил, что Гуф не должен был разнимать животных.

«Вот дерутся две собаки. Вот что он должен был сделать? Влезть туда третьим?» — отметил правозащитник.

Тем временем сестра рэпера поделилась, что никаких претензий у владельцев пострадавших ретриверов нет. А Ольга Орлова осудила поступок исполнителя. Аналогичную позицию заняла и специалист по дрессировке собак, эксперт отметила, что исполнитель мог предотвратить конфликт. 

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