Адвокат Добровинский объяснил, почему Гуф избежит наказания за собачий бой

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему не имеют смысла попытки привлечь рэпера Гуфа к ответственности за жестокое обращение с животными. Именно на эту статью ссылаются зоозащитники, комментируя историю, которой поделился исполнитель.

Его овчарка сцепилась с двумя ретриверами, а артист только подбадривал своего питомца.

«Никакого отношения к статье «Жестокое обращение с животными» это не имеет. Это немного другое, потому что собака — это имущество человека, которому она принадлежит», — отметил эксперт 5-tv.ru.

Учитывая слова эксперта, никакого жестокого обращения с животными в данной ситуации усмотреть нельзя, а вот порчу имущества — можно. Но при условии, что есть пострадавшее животное.

Отдельно адвокат отметил, что Гуф не должен был разнимать животных.

«Вот дерутся две собаки. Вот что он должен был сделать? Влезть туда третьим?» — отметил правозащитник.

Тем временем сестра рэпера поделилась, что никаких претензий у владельцев пострадавших ретриверов нет. А Ольга Орлова осудила поступок исполнителя. Аналогичную позицию заняла и специалист по дрессировке собак, эксперт отметила, что исполнитель мог предотвратить конфликт.

