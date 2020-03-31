«Я не отказываюсь платить»: судебные приставы угрожают арестовать счета Дмитрия Тарасова

Судебные приставы угрожают арестовать счета футболиста Дмитрия Тарасова из-за несвоевременных выплат алиментов старшей дочери. Полузащитник казанского «Рубина» рассказал, что на днях с ним связались контролирующие ситуацию органы и потребовали выплатить всю сумму до 1 апреля. В случае, если этого не произойдет, для Тарасова ограничат доступ к счету и имуществу.

Тарасов признался – он шокирован подобным требованием, ведь он никогда не отказывался обеспечивать первую дочь Ангелину. Сейчас на руках у него такой большой суммы нет.

«Сказать, что я в шоке, не сказать ничего. Я не отказываюсь платить алименты. Летом оплатил долг в размере 7 миллионов (9 месяцев назад). Сейчас каждый из нас оказался в неприятной ситуации из-за коронавируса, это форс-мажорные обстоятельства, а мне говорят, что я должен был предугадать и заранее позаботиться. В переписке указал, что оплачу по окончании карантина. Говорить, что я ущемляю права ребенка – мерзко», — высказался он в семейном telegram-канале.

Тарасов подметил, что очень обеспокоен повышенным вниманием со стороны общественности. Дмитрий заверил – он не собирается бросать Ангелину на произвол судьбы и продолжит обеспечивать ее, к своей же персоне он требует справедливости.