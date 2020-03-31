Лечить и лечиться: главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Денис Проценко чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. Руководитель медучреждения, которое является первым рубежом обороны нашей страны перед новой инфекцией, сам попал в число заболевших. Его коллеги сообщили, что в целом состояние медика удовлетворительное и он будет проходить лечение в своей же больнице.

Сам мужчина отказался комментировать журналистам результаты своих анализов, сославшись на то, что продолжает работать. Однако в социальной сети оставил послание для всех беспокоящихся за него.

«Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело», — написал медик в Facebook.

Напомним, 24 марта именно этот специалист провел экскурсию по инфекционной больнице для президента Владимира Путина. У главы государства вирус не обнаружили.

Добавим, что именно в Коммунарку свозят людей с тяжелыми случаями коронавируса. Не удивительно, что при контакте со столькими заболевшими главврач и сам заразился.