«Мы есть друг у друга»: рэпер Мот поможет фонду Константина Хабенского

31 марта в 15:00 по Москве фонд Константина Хабенского проведет прямое включение с рэпером Мотом. Хип-хоп-артист станет участником акции #побудьсомной, во время которой кумиры молодежи общаются с поклонниками, а те могут внести пожертвование на лечение детей с опухолями мозга.

Но главная цель этого проекта — показать самим ребятам, что они не одни.

«Мы хотим показать и себе, и детям — мы рядом. Мы есть друг у друга», — говорят организаторы.

Трансляции проходят каждый день, их герояим уже стали Баста, T-Fest, Диана Пожарская и сам Константин Хабенский. Вот и Мот (30-летний Матвей Мельников) внесет свою лепту в помощь тяжело больным детям. Прямой эфир пройдет на странице фонда в Instagram.