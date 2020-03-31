«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

«Мы есть друг у друга»: рэпер Мот поможет фонду Константина Хабенского

Молодой артист проведет прямую трансляцию для поклонников.

«Мы есть друг у друга»: рэпер Мот поможет фонду Константина Хабенского
Рэпер Мот. Фото: Global Look Press

31 марта в 15:00 по Москве фонд Константина Хабенского проведет прямое включение с рэпером Мотом. Хип-хоп-артист станет участником акции #побудьсомной, во время которой кумиры молодежи общаются с поклонниками, а те могут внести пожертвование на лечение детей с опухолями мозга.

Но главная цель этого проекта — показать самим ребятам, что они не одни.

«Мы хотим показать и себе, и детям — мы рядом. Мы есть друг у друга», — говорят организаторы.

Трансляции проходят каждый день, их герояим уже стали Баста, T-Fest, Диана Пожарская и сам Константин Хабенский. Вот и Мот (30-летний Матвей Мельников) внесет свою лепту в помощь тяжело больным детям. Прямой эфир пройдет на странице фонда в Instagram.

Тэги

Благотворительная акцияБлаготворительностьпомощьрэперрэпер МотФонд Константина Хабенскогофонд Хабенского
Loading...