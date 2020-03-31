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Николай Басков поделился снимком своего заснеженного участка за городом

Музыкант пошутил по поводу возвращения в московский регион зимы.

Николай Басков поделился снимком своего заснеженного участка за городом
Басков показал красоты своего загородного дома/http://globallookpress.com/

«Золотой голос России» Николай Басков показал свой участок у загородного дома, где артист, судя по всему, находится на самоизоляции из-за вспышки коронавируса. На кадрах можно увидеть, что весь участок Баскова замело снегом. И это случилось в конце марта. Отметим, что в столичном регионе прошли на днях сильные снегопады.

«Здравствуй, гостья – зима. Пойду лепить снеговика».

Николай Басков

Отметим, что загородный дом — далеко не единственная собственность «золотого голоса России», который пользуется огромной популярностью в стране. Известно, что у него есть просторная квартира площадью 320 квадратных метров, которая располагается на Пречистенской набережной Москвы. С дизайном певцу помогал модельер Валентин Юдашкин.

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