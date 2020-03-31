Губерниев обвинил Резцову в пьянстве и выигрыше Олимпиады с помощью допинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Гу» нелестно отозвался о двукратный олимпийской чемпионке по биатлону, олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Анфисе Резцовой.

По словам Губерниева, свои победы Резцова одержала несколько десятилетий назад. Сегодня это не дает ей право говорить странные вещи.

«Приходить пьяной на прямые эфиры, врать, изворачиваться, ссылаться на былые заслуги? Да и золото все липовое, на допинге! Тьфу!» Дмитрий Губерниев

Отметим, что словесная перепалка началась со слов Резцовой о самоизоляции жителей России. Биатлонистка не увидела ничего страшного, что москвичи отправились семьями в выходной день на природу. Сама она призналась, что карантин не соблюдает и ездит по гостям.

В ответ она подверглась критике от Дмитрия Губерниева. Комментатор сказал, в частности, что стадион в Химках, который носит имя Резцовой, надо срочно переименовать. На этом «обмен любезностями» не окончился. Резцова заявила, что популярный комментатор никто и звать его никак.