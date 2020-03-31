Лолите с большой долей вероятности не удастся развестись с Ивановым до лета

Певице Лолите, скорее всего, не удастся развестись со своим пятым мужем, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, раньше лета 2020 года. Дело в том, что Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков. Причина кроется в неблагоприятной эпидемиологической обстановке из-за пандемии коронавируса. В стране уже больше двух тысяч случаев заражения.

Добавим, что ранее назначенные даты заключения брака предлагается перенести на более поздний срок, как минимум после 1 июня 2020 года, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что суд уже несколько раз переносил заседания по делу о разводе Лолиты с тренером. Сама она только смеялась по этому поводу.

Что касается Иванова, то ранее он говорил, что «звездный адвокат» исполнительницы Серей Жорин специально затягивает процесс развода. Как считает Иванов, цель юриста «выкачать» как можно больше денег с певицы.

больше по теме Лолита на смогла оформить развод с Ивановым из-за коронавируса Пятый муж звезды недавно вернулся из Италии и сейчас находится на карантине.

Сама Лолита не так давно отмечала, что в ее жизни есть любимый человек. Правда, замуж она пока в шестой раз не собирается. Известно, что мужчина свозил звезду несколько месяцев назад в Израиль, где потратил на возлюбленную порядка трехсот тысяч рублей.