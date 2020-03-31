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Елена Воробей на самоизоляции обнаружила расписку, где ей должны приличную сумму

Как отметила юмористка, звонок должнику не осчастливил ее.

Елена Воробей на самоизоляции обнаружила расписку, где ей должны приличную сумму
Воробей помогает отцу с продуктами/http://globallookpress.com/

Юмористка Елена Воробей в Instagram рассказала, как коротает время на самоизоляции. По ее словам, первостепенная для нее задача — обеспечить продуктами пожилого отца, чем она с успехом и занимается. Звезда ходит по магазинам и закупает для родителя продукты.

По словам артистки, на улицах столицы сейчас полная тишина. Машин примерно столько же, как за полчаса до Нового года. Вот только настроение, как она отметила, у людей сегодня из-за пандемии коронавируса не самое радостное.

В освободившее время юмористка смогла перебрать свои шкафы в квартире. Как она отметила, в них она нашла много интересного из ранее утерянного.

«Перебрала все документы, обнаружила расписку о том, что мне должны приличную сумму денег уже несколько лет, а я об этом совсем забыла. Позвонила должнику, номер абонента изменен».

Елена Воробей

Также юмористка хотела дать бесплатный концерт на балконе. Но вспомнила, что у нее под окнами поле и стройка, поэтому от этой идеи она решила отказаться.

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