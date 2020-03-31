Елена Воробей на самоизоляции обнаружила расписку, где ей должны приличную сумму

Юмористка Елена Воробей в Instagram рассказала, как коротает время на самоизоляции. По ее словам, первостепенная для нее задача — обеспечить продуктами пожилого отца, чем она с успехом и занимается. Звезда ходит по магазинам и закупает для родителя продукты.

По словам артистки, на улицах столицы сейчас полная тишина. Машин примерно столько же, как за полчаса до Нового года. Вот только настроение, как она отметила, у людей сегодня из-за пандемии коронавируса не самое радостное.

В освободившее время юмористка смогла перебрать свои шкафы в квартире. Как она отметила, в них она нашла много интересного из ранее утерянного.

«Перебрала все документы, обнаружила расписку о том, что мне должны приличную сумму денег уже несколько лет, а я об этом совсем забыла. Позвонила должнику, номер абонента изменен». Елена Воробей

Также юмористка хотела дать бесплатный концерт на балконе. Но вспомнила, что у нее под окнами поле и стройка, поэтому от этой идеи она решила отказаться.