«Это все было для меня адово»: Матвеев вспомнил тяжелый развод с первой супругой

Он недолгое время был женат на актрисе театра и кино Яне Сексте.

Актер Максим Матвеев в Instagram-проекте «Интервью на удаленке» вспомнил свой первый неудачный брак. Недолгое время он был женат на актрисе театра и кино Яне Сексте.

«Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Сложно было».

Максим Матвеев

Отметим, что многие позже обвиняли нынешнюю супругу актера, Елизавету Боярскую, в том, что она стала разлучницей. Якобы Сексте впала в тяжелую и затяжную депрессию после того расставания.

Как отметил Матвеев, их первая встреча с Боярской состоялась на пробах исторической ленты «1612». Между звездами проскочила искра, но какое-то время развития отношений не было. В 2010 году они сыграли роль влюбленных в картине «Не скажу».

Именно после этого пара, у которой сейчас двое детей, уже не расставалась. Как позже говорил в беседах с журналистами Матвеев, Боярская на тот момент была намного популярнее его. Впрочем, особых усилий для завоевания ее сердца актер не делал. Все было в их романе, как он выражался, легко и обоюдно.