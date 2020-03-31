«На столе бутылка! Молодцы, дожили»: 68-летняя мама Собчак распекла зятя и дочь

Людмила Нарусова связалась с Ксенией по Skype и отчитала наследницу за прием горячительных напитков на карантине.

38-летняя Ксения Собчак вместе с нынешним избранником Константином Богомоловым решила провести прямой эфир в Instagram. Телеведущая захотела обсудить с подписчиками тему сохранения браков в условии самоизоляции.

Так, бывшая невестка Эммануила Виторгана привела в пример собственную семью. Светская львица не стала скрывать, что живет с мужем душа в душу. Ради возлюбленного телеведущая начала совершенствовать свой кулинарный талант. По словам Константина, он не видит повода для жалоб. Ксения балует его гречкой, самолично разогревает цыпленка-табака, проявляя тем самым заботу и внимание.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Богомолов рассекретил, какое необычное прозвище он дал своей второй половинке. Как выяснилось, бывший муж актрисы Дарьи Мороз называет Ксюшу Масей. Телеведущая не имеет ничего против подобного проявления чувств и нежности.

Присоединиться к прямому эфиру дочери захотела и 68-летняя мама светской львицы. Однако Ксении так и не удалось подключить Людмилу Нарусову к беседе. В итоге теща Константина Богомолова связалась с дочкой по Skype. При этом женщина уличила наследницу за распитием горячительных напитков на карантине. Мама Ксении отругала Собчак и ее мужа за возлияние, потребовав показать ей внука. Нарусова на карантине успела соскучиться по трехлетнему Платону.

«Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы — пьяные! На столе бутылка стоит! Молодцы, дожили!» — распекала наследницу теща Богомолова.

Примечательно, что сама Ксения, впрочем, как и ее муж, не стали вступать с Нарусовой в конфронтацию, в молчаливом согласии приняв ее упреки.