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Директор конкурса красоты объяснила, как Федорова оказалась на мероприятии в момент ограничений

По словам Марии Филипповой, закрытая встреча с конкурсантками прошла до введения жестких мер.

Директор конкурса красоты объяснила, как Федорова оказалась на мероприятии в момент ограничений
Федорова посетила конкурс "Краса Новосибирска 2020"/http://globallookpress.com/

Директор конкурса красоты «Краса Новосибирска — 2020» Мария Филиппова рассказала, почему на мероприятии оказалась экс «мисс Вселенная» Оксана Федорова в момент, когда, как писали некоторые СМИ, уже были введены ограничения на проведения культурных событий.

Изначально Филиппова говорила, что мероприятие прошло 28 марта, в первый день запрета. Отменить его было нельзя, потому что на проведении настаивали родители участниц. Девушки готовились к нему четыре месяца. Причем, как она отмечала, все родители девушек дали расписки. Никто насильно на сцену выступать их не тянул. Присутствовала в зале и Оксана Федорова.

Позже Мария Филиппова изменила свою позицию. Она сказала, что закрытая встреча Оксаны Федоровой с участницами прошла 27 марта, когда еще не было жестких карантинных мер из-за коронавируса.

«Финал должен был состояться в концертно-театральном центре — мы ждали 700 человек. Но когда пришел указ, что надо сократить количество человек, мы в итоге решили официально отменить, чтобы не было никакой шумихи».

Мария Филиппова

Как отметила директор конкурса, неразбериха произошла еще и потому, что участницы стали делиться подробностями мероприятия на следующий день, 28 марта, в своих соцсетях. Отсюда и путаница с датами. По словам Филипповой, ей особенно обидно за Федорову, которую выставили в нехорошем свете, хотя она ни в чем не виновата, сообщает «АиФ-Новосибирск».

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Конкурс "Краса Новосибирска 2020"Мария ФилипповаНовосибирскНовости googleОксана Федорова
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