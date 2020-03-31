«Никакого застолья не будет»: Збруев не любит отмечать свой день рождения

31 марта 1938 года на свет появился будущий советский и российский актер Александр Збруев. В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro народный артист России признался, что свой день рождения он воспринимает как обычный день. По словам именитого кинодеятеля, он не из тех людей, которые отмечают юбилеи и красивые даты.

И этой весной Александр Викторович отказался от пышных торжеств в честь своего 82-летия. В беседе с нашим корреспондентом Збруев пояснил, что он принял такое решение не из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции. Актер и раньше отказывался от всевозможных поздравлений и вечеринок по случаю своего дня рождения.

При этом народный артист РСФСР не стал исключать вероятность, что к нему в гости приедут дочери. Обычно в этот день Александр Викторович вспоминает свою маму — Татьяну Александровну. При этом именинник привык обходиться без застолья, тостов и хвалебных речей в свой адрес со стороны коллег и друзей.

«Так повелось, такой характер. Это обычный день, когда я могу вспомнить свою маму, своих близких… А никакого застолья не будет», — добавил актер.

Кроме того, 82-летний Збруев подтвердил информацию о том, что он сдал анализ на коронавирус. На днях Александр Викторович почувствовал себя нехорошо, у него поднялась температура. Как и положено, к артисту приехала бригада врачей, которая осмотрела пациента. Медики настояли на том, чтобы Збруев прошел необходимое обследование. По результатом анализа стало известно, у что народного артиста РСФСР нет коронавируса. В настоящее время актер находится дома на карантине.