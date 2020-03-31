«Утверждал, что деньги я пропил»: Глеб Самойлов раскрыл детали конфликта с братом

По словам музыканта, в суде все было подстроено, как будто его родственник нищий и не может отдать долг.

Музыкант Глеб Самойлов раскрыл детали своего затяжного конфликта с братом Вадимом. Известно, что они не общаются уже несколько лет. Началось же все с совместного концерта, посвященного юбилею «Агаты Кристи».

Как отметил Глеб Самойлов, брат не отдал ему по итогам тех выступлений четыре миллиона рублей. Причем музыкант дал брату отсрочку, сказав, что в деньгах не нуждается. Прошло в итоге три месяца. Только тогда Глеб понял, что брат изначально не хотел ему платить деньги за совместные концерты. Лишь после того, как Глеб пообещал сделать историю публичной, дело сдвинулось с мертвой точки. Было подписано соглашение о выплате денег.

Как отметил Глеб Самойлов, позже брат стал ему отдавать средства, но небольшими частями и не те суммы, которые должен был вернуть. Позже брать вообще сказал, что его родственник неадекватный. Он дал несколько скандальных интервью.

«Утверждал, что деньги мне были выплачены. Но я их пропил. В общем, втаптывал в грязь мою репутацию долгое время». Глеб Самойлов

Как отметил Глеб Самойлов, дело в итоге дошло до суда. Дважды суд признавал, что Вадим должен вернуть брату деньги. Позже брат, как утверждает Глеб Самойлов, все подстроил так, будто бы он нищий и долг вернуть ему нечем, сообщает «АиФ».