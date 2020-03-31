Глеб Самойлов объяснил, почему поет из наследия «Агаты Кристи» только «Опиум» и «Ковер-вертолет»

По словам музыканта, именно в этих песнях точно переданы его стихи и чувства.

Музыкант и бывший лидер популярной рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов заявил, что из старого репертуара их с братом музыкального коллектива он поет только композиции «Опиум» и «Ковер-вертолет».

По его словам, в этих песнях как нельзя точно выражены его чувства. Причем после разрыва отношений с братом эти песни стали совсем другими композициями, потому что он над ними серьезно поработал.

«Я спел их не так, как исполнял эти песни Вадик. Случайно как-то оказался на записи одной телепрограммы и услышал, как Вадик поет «Серое небо». Ну… это невозможно было слушать». Глеб Самойлов

Как отметил Глеб Самойлов, он перепел эти песни и осознал, что они зажили именно той жизнью, которую он им хотел дать изначально. Еще до того, как они были реализованы в проекте «Агата Кристи».

Также Глеб Самойлов добавил, что вообще-то не считает свои отдельные песни каким-то особенным достижением. Для него самое главное, что он смог воплотить в жизнь свою детскую мечту — создал отдельную группу, которая очень популярна в стране, сообщает «АиФ».