Уайт пообещал провести бой между Хабибом и Фергюсоном «на этой чертовой Земле»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдет 18 апреля «на этой чертовой Земле».

Он добавил, что когда журналистам и болельщикам нужно будет узнать, где пройдет бой, то он обязательно скажет. Также он отметил, что его спортсмены могут не беспокоиться о своем здоровье.

«Когда мои бойцы со мной, они получают лучшую медицинскую помощь, какую только могут». Дана Уайт

Также Уайт заявил, что многие журналисты абсолютные и полные отморозки, потому что распространяют слухи. Якобы 18 апреля долгожданный поединок не состоится. Как добавил президент UFC, одному из представителей прессы он сказал, что тому необходимо просто убраться подальше.

Хабиб Нурмагомедов ранее заявил, что не имеет возможности покинуть Россию, потому что авиасообщение между нашей страной и Америкой прервано из-за пандемии коронавируса. Кроме того, новая площадка для проведения боя не была найдена, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Отметим, что Хабиб Нурмагомедов последнее время находится на своей родине в Дагестане. Именно там он ведет подготовку к ответственному поединку. На данный момент российский боец смешанного стиля не имеет поражений в своей карьере. При этом его поединок с Тони Фергюсоном за последние годы переносился несколько раз по самым разным причинам.