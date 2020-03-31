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«Лаймушка, какая ты клевая! Люблю»: Буйнов не забыл о 66-летии Вайкуле

Певец поздравил именинницу с днем рождения, пожелав близкой подруге крепкого здоровья.

«Лаймушка, какая ты клевая! Люблю»: Буйнов не забыл о 66-летии Вайкуле
Лайма Вайкуле (Фото: Globallookpress.com)

31 марта свой день рождения отмечает советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле. Одной из близких подруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса исполнилось 66 лет.

Примечательно, что в этом году вместо того, чтобы устроить вечеринку по случаю импровизированного праздника желтых цветов, Алла Борисовна вместе с шоуменом Максимом Галкиным отправилась на концерт Вайкуле. Шоу состоялось в Кремлевском дворце. Напомним, что на протяжении последних пятидесяти лет Пугачева отмечает первое воскресенье весны.

К слову, Алла Борисовна старше Лаймы Станиславовны на пять лет. В апреле певице исполнится 71 год. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, прошлым летом Примадонна с детьми и мужем отдыхала в Латвии. Максим Галкин делился совместными снимками с Вайкуле и Пугачевой.

Певица Лайма Вайкуле
Александр Буйнов не забыл поздравить Лайму Вайкуле с днем рождения (Фото: Globallookpress.com)

В понедельник свой день рождения отмечала внучка Аллы Борисовны — Клавдия, ей восемь лет. А 31 марта 66-летие празднует близкая подруга Примадонны. Одним из первых Вайкуле поздравил Александр Буйнов. Певец пожелал артистке крепкого здоровья и процветания.

«Лаймушка, с днем рождения! Парад «овнов» продолжается! Какая же ты клевая, естественная и красивая! Люблю! Много песен мы спели дуэтом», — отметил Александр.

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