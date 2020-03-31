«Лаймушка, какая ты клевая! Люблю»: Буйнов не забыл о 66-летии Вайкуле

31 марта свой день рождения отмечает советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле. Одной из близких подруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса исполнилось 66 лет.

Примечательно, что в этом году вместо того, чтобы устроить вечеринку по случаю импровизированного праздника желтых цветов, Алла Борисовна вместе с шоуменом Максимом Галкиным отправилась на концерт Вайкуле. Шоу состоялось в Кремлевском дворце. Напомним, что на протяжении последних пятидесяти лет Пугачева отмечает первое воскресенье весны.

К слову, Алла Борисовна старше Лаймы Станиславовны на пять лет. В апреле певице исполнится 71 год. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, прошлым летом Примадонна с детьми и мужем отдыхала в Латвии. Максим Галкин делился совместными снимками с Вайкуле и Пугачевой.

В понедельник свой день рождения отмечала внучка Аллы Борисовны — Клавдия, ей восемь лет. А 31 марта 66-летие празднует близкая подруга Примадонны. Одним из первых Вайкуле поздравил Александр Буйнов. Певец пожелал артистке крепкого здоровья и процветания.