«С ним не соскучишься, бойкий парень»: Овечкин рассказал о воспитании сына Сергея

Хоккеист клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что они с супругой Анастасией Шубской позаботились о создании достаточного запаса туалетной бумаги и гречки на период пандемии коронавируса. Лишний раз в супермаркет семья не ходит.
У них все есть, чтобы переждать непростые времена. Сейчас, как он отметил, важно соблюдать правила безопасности. Его супруга беременна и это добавляет звезде лишней ответственности.
Сейчас хоккеист много времени проводит со своим сыном Сергеем. Ребенок нередко берет в руки клюшку и тренируется вместе с родителем.
«Да, с ним не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку».
По словам Александра Овечкина, дома у него стоят тренажеры, так что проблем с поддержанием формы не существует. В то же время он признался, что нагрузки сейчас снижены. Они совсем не такие, к которым привыкли спортсмены, выступающие в сильнейшей лиге мира, сообщает «Российская газета».