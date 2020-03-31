«Нет среди нас виноватых»: Николаев провел онлайн-репортаж из больничной палаты

Сейчас композитор лежит в клинике на Коммунарке.

Игорь Николаев, в настоящий момент прибывающий в «коронавирусной» больнице на Коммунарке, провел небольшой репортаж из палаты.

Напомним, диагноз Covid-19 у композитора не подтвердился. Об этом музыкант поспешил сообщить своим поклонникам, предоставив документ с результатом теста.

Теперь Игорь Николаев показал в личном блоге тоскливые сюжеты из окна больницы. В этот момент в столице завывал ветер и падал снег и, казалось, природа полностью передавала настроение народного артиста. Также в кадр попала и небольшая часть палаты.

Видеоряд музыкант сопроводит стихотворением Станислава Куняева «Живем мы недолго». С помощью поэтических строк Николаев призвал людей любить, дружить, щадить и прощать друг друга.

«Ведь каждый когда-нибудь

В небо глядел,

Валялся в больничных

Палатах…

Что делать?.. Земля —

Наш последний удел.

И нет среди нас виноватых», — сказал композитор.

Напомним, ранее Игорь Николаев общался со Львом Лещенко, у которого диагностировали коронавирус. Некоторые пользователи Сети успели обвинить народного артиста в том, что он мог заразить композитора. В настоящий момент в поддержку певца многие его поклонники участвуют во флешмобе, перепевая композицию «Надежда».