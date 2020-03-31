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«Характер и чувство юмора»: Лопырева рассказала, за что ее полюбил супруг

По словам модели, любовь к миру начинается с любви к себе.

«Характер и чувство юмора»: Лопырева рассказала, за что ее полюбил супруг
Лопырева рассказала, за что ее полюбил Булатов/http://globallookpress.com/

Модель Виктория Лопырева в Instagram заявила, что любовь к окружающему миру для любого человека должна начинаться с любви прежде всего к самому себе. Она предложила своим подписчикам выдохнуть в этот непростой жизненный момент и написать что-то хорошее о себе. К примеру, сказать: «Я классная!»

«Спросила у мужа, что ему нравится во мне. Ответил: характер и чувство юмора (не считая всех моих женских достоинств). Такие дела».

Виктория Лопырева

Отметим, что Виктория Лопырева была послом чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. Модель безумно любит футбол. Даже своего сына Марка-Лионеля она назвала в честь футболиста испанской «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси.

Добавим, что Виктория Лопырева родила сына от бизнесмена Игоря Булатова. Вместе они уже больше года. Пандемию коронавируса, которая постепенно захватывает весь мир, семья пережидает в своем доме в Америке.

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