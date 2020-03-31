Александр Овечкин поддерживает форму на зеленой лужайке около дома

Жена хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, в сторис Instagram показала, как ее муж поддерживает форму. Как известно, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Когда он возобновится, на данный момент совершенно непонятно.
На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Овечкин расстелил огромное покрывало на своем участке рядом с домом на зеленой лужайке. Вместе с ним занимается его партнер по команде «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Хоккеисты усиленно качают пресс.
Отметим, что Александр Овечкин не так давно закупился продуктами впрок. Он не хочет рисковать здоровьем своей супруги Анастасии Шубской, которая, как известно, сейчас беременна и в недалеком будущем родит спортсмену второго ребенка.
Добавим, что в Америке количество зараженных коронавирусом перевалило уже за сто тысяч человек. В России пока властям удается не допустить подобного развития событий. Во многих регионах ввели ограничительные меры. Жителям разрешено покидать дома только в крайних случаях.