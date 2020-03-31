Александр Овечкин поддерживает форму на зеленой лужайке около дома

Жена хоккеиста Александра Овечкина, модель Анастасия Шубская, в сторис Instagram показала, как ее муж поддерживает форму. Как известно, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Когда он возобновится, на данный момент совершенно непонятно.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как Овечкин расстелил огромное покрывало на своем участке рядом с домом на зеленой лужайке. Вместе с ним занимается его партнер по команде «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Хоккеисты усиленно качают пресс.

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Отметим, что Александр Овечкин не так давно закупился продуктами впрок. Он не хочет рисковать здоровьем своей супруги Анастасии Шубской, которая, как известно, сейчас беременна и в недалеком будущем родит спортсмену второго ребенка.

Добавим, что в Америке количество зараженных коронавирусом перевалило уже за сто тысяч человек. В России пока властям удается не допустить подобного развития событий. Во многих регионах ввели ограничительные меры. Жителям разрешено покидать дома только в крайних случаях.