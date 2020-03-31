«Самый жуткий медовый месяц»: Ленина объяснила, почему не заразила мужа коронавирусом

Лена Ленина, в настоящий момент пребывающая во Франции, рассказала, как боролась с коронавирусом. Писательница в онлайн-режиме ответила на вопросы подписчиков.

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Как и актриса Ольга Куриленко, светская львица не знает, где подхватила заразу.

«Думаю, что заразилась в самолете или аэропорту», — предположила звезда.

Около недели Лена чувствовала себя очень плохо, вставая с кровати исключительно по физиологическим нуждам. Во время болезни ее мучил сухой кашель, не удушающий, но нудный и постоянный. Отметим, что Наталья Ветлицкая, у которой тоже не исключают коронавирус, как раз наоборот страдала из-за сильного мокрого кашля.

Муж, с которым Ленина заключила брак совсем недавно, остался здоровым. И все потому, что он задержался в России, в то время, как писательница теперь вынуждена соблюдать карантин во Франции, где ситуация с коронавирусом гораздо тяжелее нашей.

«Это самый жуткий медовый месяц в мире. Он в Москве, а я во Франции. И мы не можем встретиться, потому что у него нет визы. Он почти ее сделал, но госуслуги перестали их выдавать. А я приехала проведать сыночка и заблокировалась», — рассказала звезда.

Ленина заявила, что коронавирусом болеют далеко не только старики, но и молодые люди, главное, по ее мнению, это иммунитет.

«Надо заниматься регулярно спортом», — считает она.

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