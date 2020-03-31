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«Я вас люблю!»: Джиган после неадекватных поступков признался в чувствах к жене и детям

Как отметил рэпер, он никогда не даст в обиду своих близких.

«Я вас люблю!»: Джиган после неадекватных поступков признался в чувствах к жене и детям
Джиган признался в любви своим родным после серии неадекватных поступков/http://globallookpress.com/

Рэпер Джиган в Instagram разместил кадр, который был сделан, когда его семья еще находилась в Америке. На фотографии он с одной из своих дочерей и женой, моделью Оксаной Самойловой, путешествует по США на шикарном «Кадиллаке».

«Девушки мои! Я вас люблю! Никогда вас не дам в обиду! Семья на главном!»

Джиган

Отметим, что за последние недели Джиган совершил целую серию неадекватных поступков. Он, к примеру, распивал спиртное при детях. При этом просил одну из своих дочерей сходить ему за добавкой. Спустя какое-то время Джиган оказался в американском рехабе, где проходил лечение от алкогольной зависимости.

Еще до полного закрытия границ из-за коронавируса Джиган успел вернуться с семьей в Россию. Практически сразу после приезда он, не выждав двухнедельный карантин, закатил пир на весь мир в своей квартире, позвав друзей. Совсем недавно Джиган разместил снимок в голом виде, который, судя по всему, был сделан, когда его забирали американские полицейские в участок.

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ДжиганНовости googleОксана СамойловаРоссияСША
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