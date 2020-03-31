«Медицинского полиса у меня нет»: Дана Борисова не может сдать тест на коронавирус

По словам телеведущей, она живет в апартаментах, а в них не прописывают.

Телеведущая Дана Борисова заявила, что может болеть коронавирусом. Дело в том, что у нее несколько дней назад поднялась температура, появился сухой кашель. Звезда хотела бы сдать тест на коронавирус, но пока лишена такой возможности. Более того, в ее жилье даже нет градусника, чтобы измерить себе температуру.

«Все осложняется тем, что я живу в апартаментах, а в них не прописывают, я — «бомж». Медицинского полиса у меня нет. Сегодня я обратилась по телефону в частные лаборатории. Они узнали, что страховки нет, и отказались приехать». Дана Борисова

Отметим, что несколько недель назад звезда вернулась с дочкой из столицы Чехии. Тогда ситуация была еще не такой серьезной. Все границы были открыты. Она спокойно гуляла по улицам Праги со своей наследницей. В Чехии звезда провела четыре дня.

Также Борисова рассказала, что ее близкий друг телеведущий Андрей Малахов ушел на полную самоизоляцию. На такой шаг он решился после диагноза, который был поставлен Льву Лещенко – коронавирус. Артист приходил в студию к Малахову и общался со звездой, сообщает портал «Вечерняя Москва».