Чем заняться на карантине: Арнольд Шварценеггер сыграл в шахматы с ослицей

А до этого артист позавтракал с ней.

Арнольд Шварценеггер продолжает радовать своих поклонников кадрами из своей жизни с экзотическими питомцами. Напомним, артист завел у себя дома ослицу Лулу и пони Виски. Своих четвероногих друзей он воспринимает практически как полноправных членов семьи.

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Недавно железный Арни растрогал публику роликом, где он обедает вместе с животными. Пони в буквальном смысле заглядывала в рот своему хозяину и все-таки получила награду в виде кусочка зелени. Хитрая Лулу, увидев, что пришла пора трапезы, поспешила составить компанию другу. И тоже была вознаграждена за наглость.

Теперь Шварценеггер решил пойти дальше и не обошелся только лишь трапезой с животными. Он разложил шахматы и сыграл в них с Лулу. Удивительно, на снимке ослица не просто сидит перед доской, а двигает носом фигурку.