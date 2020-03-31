Не так давно у его дочери Викторины родился внук.

Подруга дочери юмориста Евгения Петросяна Викторины заявила, что девушка узнала о рождении ребенка в семье сатирика от своей мачехи Елены Степаненко. При этом Викторина захотела пообщаться с отцом, но наткнулась на стену непонимания. Разговаривать юморист с дочкой на тему прибавления в своем семействе не пожелал. В ближайшее время понянчиться с ребенком Викторине не удастся.

Отметим, что сейчас дочь Петросяна «застряла» из-за коронавируса в столице. В США из-за отмены регулярных рейсов она вылететь не может. Кстати, в Америке у нее бизнес и семья. Не так давно Викторина стала бабушкой. В ее семье родился внук. Так что Евгений Петросян стал отцом и прадедом практически одновременно.

В свои предыдущие разы после приезда в столицу Викторина, как заверила ее подруга, всегда останавливалась у мачехи Елены Степаненко. Они много ходили по ресторанам. Так случилось и в этот раз.

Сейчас из-за пандемии коронавируса Викторина, как, впрочем, и сама Елена Степаненко, практически не выходят из дома. Они соблюдают режим самоизоляции, сообщает «Собеседник».