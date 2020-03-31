«Я вижу вмешательство свыше»: Фадеев открыл в коронавирусе тайные смыслы

Максим Фадеев поделился своими мыслями по поводу коронавируса. Вслед за Гошей Куценко он увидел в его появлении особую миссию.

Возникновение эпидемии напомнило композитору библейский эпизод про Моисея, которому египетский фараон отказывал в просьбах. И Господь послал за это кару.

В том, что творится сейчас на Земле, Фадеев тоже видит божье наказание за то, что творилось среди людей.

«Кто становился героями, кто был лидерами мнений? Смешно сказать, на кого еще вчера равнялась молодежь! А теперь этот маленький вирус всех расставил по своим местам и указал, кто хозяин на планете. И в этом я вижу вмешательство свыше», — сказал Максим.

Продюсер признался, что предчувствует осуждение за такое мнение со стороны населения. Однако он уверен в своей правоте.

«Многие сегодня поняли, что мы из себя представляем и насколько мы хрупки перед величием природы. Она заставит человека себя уважать!» — заметил Фадеев.

По его мнению, если мы не прислушаемся к голосу Земли, все закончится очередным всемирным потопом. Музыкант призвал людей молиться и помнить, что будущее зависит от поведения каждого из нас.