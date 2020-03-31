«Вместо него — овощ»: Рудинштейн заявил о печальном состоянии Джигарханяна

Продюсер Марк Рудинштейн заявил, что его друг и коллега актер Армен Джигарханян сильно сдал за последнее время. По его мнению, того Армена Борисовича, которого знала и любила вся страна, уже давно нет.

«Вместо него – овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег». Марк Рудинштейн

Как отметил Рудинштейн, Джигарханян стал не похож сам на себя после развода с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Также он подметил, что весь роман бывшей жены Джигарханяна с музыкантом Прохором Шаляпиным был пиаром. Пианистку он назвал хитрой девкой, которая прекрасно знает, чего хочет в этой жизни.

Как считает Рудинштейн, когда Виталине перестал приносить стабильный доход роман с Шаляпиным, она с ним быстро разбежалась. Певец же, как выразился Рудинштейн, нашел себе «новую старушку». Отметим, что сегодняшней пассии музыканта миллионерше из Канады Татьяне сейчас сорок лет. Она, как уверены многие, содержит исполнителя, сообщает «Собеседник».