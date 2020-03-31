Сын Ирины Понаровской с семьей решил переждать пандемию на Гоа

Энтони не будет делать попыток вернуться в Россию в этот непростой период.

Сын певицы Ирины Понаровской Энтони вместе с женой и детьми решил переждать пандемию на Гоа. Он не будет делать попыток вернуться в родную страну. Сейчас регулярное и чартерное сообщение между странами отменено.

Жена Энтони и невестка Ирины Понаровской Анна Чайникова в Instagram поведала, что для ее семьи кажется самым рациональным оставаться именно в Индии. При этом она отметила, что не знает, как будут дальше разворачиваться события. Как сказала девушка, она не особенно верит в адекватную помощь, как на родине, так и на Гоа.

«Тут просто ее нет толком, но в Москве столько людей. До тебя может просто не дойти очередь. У нас все закрыто, но пока спокойно. Три недели мы протянем точно. Будем на связи, дорогие друзья». Анна Чайникова

Отметим, что у Энтони двое детей. Сыну Эрику шесть лет, а дочке Шарлотте два года. Что касается звездной бабушки, то она сейчас в столице. Ирине Понаровской 67 лет, поэтому она входит в группу риска. Звезда пережидает пандемию в своем московском доме.