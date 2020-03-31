Россияне после обращения директора Лещенко стали перепевать «Надежду»

Андрей Гайдель, директор Льва Лещенко, обратился на странице его официального Instagram к поклонникам и коллегам народного артиста. Он попросил поддержать музыканта, заболевшего коронавирусом, песенным флешмобом, исполнив композицию «Надежда».

Судя по stories блога звезды, на акцию активно откликнулись неравнодушные слушатели: московская певица Ирина Соло и Федерация баскетбола Владимирской области.

«Дорогой Лев Валерьянович! Любимый Лев Валерьянович! Владимирские львицы и все баскетболисты 33 региона обнимают вас и желают скорейшего выздоровления! Ждем в гости на лучшую игру с мячом. Мы знаем, что все будет хорошо, и мы совсем скоро сыграем и споем с вами», — написали Лещенко спортсменки.

Свои версии «Надежды» в поддержку музыканта можно отправлять на официальный Instagram @leshchenko_lv с хештегом #ЛевНадежда.

Напомним, по приезде из гастрольного тура по США и Канаде у артиста и его супруги Ирины диагностировали коронавирус. Болезнь проявилась не сразу, прежде, чем лечь в стационар, певец вместе с супругой успел побывать на нескольких светских мероприятиях, а также на телевидении.