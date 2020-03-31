«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Наталья Гулькина рассказала о конфликте с Маргаритой Суханкиной»
Лера Кудрявцева

Россияне после обращения директора Лещенко стали перепевать «Надежду»

Представитель народного артиста призвал граждан поддержать флешмобом заболевшего музыканта.

Россияне после обращения директора Лещенко стали перепевать «Надежду»
Лев Лещенко. Фото: Global look press.

Андрей Гайдель, директор Льва Лещенко, обратился на странице его официального Instagram к поклонникам и коллегам народного артиста. Он попросил поддержать музыканта, заболевшего коронавирусом, песенным флешмобом, исполнив композицию «Надежда».

Судя по stories блога звезды, на акцию активно откликнулись неравнодушные слушатели: московская певица Ирина Соло и Федерация баскетбола Владимирской области.

«Дорогой Лев Валерьянович! Любимый Лев Валерьянович! Владимирские львицы и все баскетболисты 33 региона обнимают вас и желают скорейшего выздоровления! Ждем в гости на лучшую игру с мячом. Мы знаем, что все будет хорошо, и мы совсем скоро сыграем и споем с вами», — написали Лещенко спортсменки.

Свои версии «Надежды» в поддержку музыканта можно отправлять на официальный Instagram @leshchenko_lv с хештегом #ЛевНадежда.

Напомним, по приезде из гастрольного тура по США и Канаде у артиста и его супруги Ирины диагностировали коронавирус. Болезнь проявилась не сразу, прежде, чем лечь в стационар, певец вместе с супругой успел побывать на нескольких светских мероприятиях, а также на телевидении.

Тэги

коронавирусЛев ЛещенкоЛещенко новостифлешмоб
Loading...