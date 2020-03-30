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Как два голубка: Богомолов раскрыл необычное домашнее прозвище Собчак

Как выяснилось, театральный режиссер называет свою вторую половинку Масей.

Как два голубка: Богомолов раскрыл необычное домашнее прозвище Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: Globallookpress.com)

Бывшая невестка Эммануила Виторгана, впрочем, как и ее муж Константин Богомолов, не нарушает правил самоизоляции. Находясь на карантине, 38-летняя Ксения Собчак решила порадовать поклонников прямым эфиром в Instagram.

Для того, чтобы выйти на связь с подписчиками, телеведущей не пришлось покидать своей квартиры. При этом знаменитость не смогла воспользоваться собственной страничкой микроблога. Позже Ксюша объяснила, что ей запрещено выходить в прямой эфир через свой аккаунт из-за того, что ранее она опубликовала не соответствующий правилам снимок. По словам жены Богомолова, эта крайне несправедливо. Ведь на том фото она не позволила себе ничего лишнего.

Телеведущая Ксения Собчак с сыном Платоном
Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: Instagram.com/xenia_sobchak

В итоге устроить эфир Собчак решила в аккаунте Богомолова, который не стал спорить с супругой. Беседуя с верными почитателями, избранник Ксении Анатольевны рассекретил, какое домашнее прозвище он придумал для своей второй половинки.

Как выяснилось, экс-супруг Дарьи Мороз называет бывшую невестку Эммануила Гедеоновича «Масей». Ко всему прочему, Богомолов считает свою возлюбленную идеальной хозяйкой. Собчак окружила мужа заботой — светская львица собственноручно разогревает для мужа цыпленка-табака, варит гречку, совершенствуя свое кулинарное мастерство.

Позже к прямому эфиру дочери попыталась подключиться и 68-летняя мама Ксении. Людмила Нарусова потребовала, чтобы наследница показала ей по видеосвязи внука. Теща Константина Богомолова не скрывает, что скучает по трехлетнему Платону из-за введенных мер по самоизоляции.

«Лучше Платона мне покажите!» — отчитывала дочку Нарусова.

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