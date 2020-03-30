«Я ничего не делаю за гранью»: Жасмин призналась, что ее супруг очень ревнив

Певица Жасмин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что муж, молдавский бизнесмен Илан Шор, ревнует ее. В прошлом году она выпустила клип, в котором достаточно откровенно обнимается с восточным красавцем.

«Он от друзей узнал об этом клипе. Хотя мне обещал посмотреть его. Как-то после сказал мне: «Не слишком ли ты откровенно обнималась?» На что я ему сказала: «Ты, наверное, знал, что я артистка». Муж на это ответил: «Но все-таки будь аккуратна в следующий раз». Понимаете, это жизнь артиста. Я ничего не делаю за гранью. Он понял меня и, наверное, просто дал понять, что он ревнует». Жасмин

Как отметила исполнительница, сейчас она лишена возможности из-за пандемии видеться с супругом, который находится в Молдавии.

«Последний раз виделись с ним очень давно. Месяца два назад точно. Надеюсь, что все закончится и мы всей семьей объединимся. В нашем случае у нас все прекрасно. Мы общаемся сейчас по телефону», — заявила она.

Также Жасмин рассказала о своих творческих планах.