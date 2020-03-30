«Я лежала десять дней и не вставала»: Жасмин заявила, что переболела коронавирусом

Певица Жасмин в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» сделала сенсационное заявление. По ее словам, она уже переболела коронавирусом, просто не распространялась на этот счет.

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Я думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала. Мирон почки капитально подсадил после той болезни». Жасмин

Также исполнительница призналась, что она, как и многие звезды отечественной эстрады, была на юбилее сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Там она виделась с артистом Львом Лещенко, у которого подтвержден коронавирус. Как она сказала, они поздоровались в тот вечер и долго не общались.