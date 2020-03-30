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Новости по расписанию: ток-шоу на ВГТРК частично заменят сериалы

В сетке вещания на федеральной карантинной неделе произошли незначительные изменения.

Новости по расписанию: ток-шоу на ВГТРК частично заменят сериалы
ФОТО: PIXABAY.COM

В Сети появилась информация, что федеральные телеканалы снижают объем новостей и вместо них начнут выводить в эфир развлекательные передачи. Пресс-служба телеканала ВГТРК Telegram-каналу «Подъем» эти сведения опровергла, уточнив, что все-таки некоторая замена информационных ток-шоу «60 минут» произойдет.

«Уходит дневной выпуск, и на 1,5 часа увеличивается вечерний. Соответственно, вместо дневного будут сериалы», — приводятся слова представителей компании.

Остальные новостные программы ВГТРК остаются в прежнем объеме и на прежним местах в сетке. Что касается других телеканалов, то у них в вещании изменений не ожидается.

Кстати, с началом пандемии коронавируса в нашей стране наметился рост популярности ТВ, которое прежде уступало YouTube-проектам. Причем вооружаться пультами стала преимущественно молодежь — юные граждане возрастом до 24 лет. Тенденцию аналитики связывают со стремлением населения получать наиболее достоверную и объективную информацию.

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