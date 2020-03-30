Оперштаб Москвы дал ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Ранее сообщалось о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом. Так, с 30 марта москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, за исключением поездок на такси.

Граждане могут покидать дома только в определенных случаях: при острой необходимости обратиться за медицинской помощью, наличии прямой угрозы жизни и здоровью, следовании к месту работы и обратно, похода в ближайший продуктовый магазин, банк или салон связи. В этот перечень также входит выгул домашних животных, но при этом отлучаться от дома дальше, чем на 100 метров, запрещается. Выйти из квартиры можно и для того, чтобы вынести мусор.

В понедельник оперштаб Москвы опубликовал ответы на главные вопросы о самоизоляции. Так, жителям города запрещается выходить на спортплощадки у дома для занятия спортом или гимнастикой. Уточняется, что инфекция может сохраняться на поверхностях, в том числе и на спортивных снарядах, тренажерах.

Поликлиники на карантине будут работать в обычном режиме. Все прогулки с маленькими детьми (малышами в колясках) временно запрещены. Граждане могут посещать медицинские учреждения в случае необходимости.

Пожилым и людям старшего возраста рекомендуется вызвать врачей на дом в тех случаях, если им нужно ехать на метро для того, чтобы попасть в поликлинику. Выплаты по безработице производятся автоматически, в беззаявительном порядке. Пособие может получить только житель Москвы.

Также нельзя ездить к родственникам для покупки продуктов или оказания другой помощи. Рекомендуется ограничить контакты с другими людьми в режиме самоизоляции.