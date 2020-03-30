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«Должен с вами поделиться»: 71-летний Винокур получил результат анализа на коронавирус

Проведенный тест народного артиста РСФСР отказался отрицательным.

«Должен с вами поделиться»: 71-летний Винокур получил результат анализа на коронавирус
Владимир Винокур (Фото: Globallookpress.com)

71-летний Владимир Винокур в домашнем режиме сдал анализ на коронавирус. Для этого в апартаменты к народному артисту РСФСР приехала бригада врачей. Позже на личной страничке в Instagram юморист поделился результатами исследования, согласно которым жизни и здоровью Владимира Натановича ничего не угрожает.

Юморист Владимир Винокур
Владимир Винокур сдал анализ на коронавирус. Фото: Instagram.com/vladimir_vinokur

«Дорогие друзья! Должен поделиться с вами радостным событием! Берегите себя! Всем здоровья», — обратился к поклонникам Винокур.

Юморист Владимир Винокур
Проведенный тест на основе анализа, взятого у Винокура, отказался отрицательным. Фото: Instagram.com/vladimir_vinokur

Ранее стало известно, что медики подтвердили коронавирус у 78-летнего Льва Лещенко. Певец находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. К слову, в прессе писали, что COVID-19 мог подхватить и 60-летний Игорь Николаев. Композитор сдал необходимый анализ, который оказался отрицательным, как и у Винокура.

Супруга музыканта Юлия Проскурякова просила поклонников и репортеров не донимать ее мужа телефонными звонками. Певица обещала поделиться всеми подробностями происходящего со всеми небезразличными, но только после того, как они с Игорем узнают, подтвердился ли его диагноз. Как только Николаев узнал о результатах анализа, он тут же вышел на связь с подписчиками.

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Владимир ВинокурЗдоровьеИгорь НиколаевкарантинКоронавирус: последние новостиЛев ЛещенколечениеЮлия Проскурякова
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