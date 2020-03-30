«Должен с вами поделиться»: 71-летний Винокур получил результат анализа на коронавирус

71-летний Владимир Винокур в домашнем режиме сдал анализ на коронавирус. Для этого в апартаменты к народному артисту РСФСР приехала бригада врачей. Позже на личной страничке в Instagram юморист поделился результатами исследования, согласно которым жизни и здоровью Владимира Натановича ничего не угрожает.

«Дорогие друзья! Должен поделиться с вами радостным событием! Берегите себя! Всем здоровья», — обратился к поклонникам Винокур.

Ранее стало известно, что медики подтвердили коронавирус у 78-летнего Льва Лещенко. Певец находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. К слову, в прессе писали, что COVID-19 мог подхватить и 60-летний Игорь Николаев. Композитор сдал необходимый анализ, который оказался отрицательным, как и у Винокура.

Супруга музыканта Юлия Проскурякова просила поклонников и репортеров не донимать ее мужа телефонными звонками. Певица обещала поделиться всеми подробностями происходящего со всеми небезразличными, но только после того, как они с Игорем узнают, подтвердился ли его диагноз. Как только Николаев узнал о результатах анализа, он тут же вышел на связь с подписчиками.