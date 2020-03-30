СМИ: коронавирус подтвердился у фигуриста Олега Васильева

Еще у одной российской знаменитости диагностировали заражение коронавирусом. Список пополнил 60-летний фигурист Олег Васильев — трехкратный чемпион мира, Европы и Олимпийских игр 1984 года.

Как передает интернет-канал Mash, мужчина обратился к медикам после возвращения жены и дочери из Швейцарии. У всей семьи спортсмена взяли анализы — у самого Васильева и сына его супруги подтвердился коронавирус. Пока что семья чемпиона сидит дома — ждет результатов еще одного теста.

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Напомним, что Олег Васильев стал звездой в парном катании с Еленой Валовой. С 1984 по 1992 годы партнеры по льду состояли в браке. После этого спортсмен женился второй раз, и у него родилась дочь. Сейчас мужчина носит звание заслуженного тренера России.

Добавим, что, по официальным данным на 30 марта, в РФ зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки прибавилось 302 заболевших. Летальных исходов зафиксировано 9.