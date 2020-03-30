«На улучшение пошел»: Винокур ждет выписки Лещенко из больницы

В стенах медицинского учреждения исполнитель и его супруга провели почти неделю.

Владимир Винокур ждет выписки доброго друга Льва Лещенко из больницы. Практически неделю назад 78-летний певец оказался в Коммунарке вместе с супругой: медики подозревали у народного артиста коронавирус. Дважды возрастного исполнителя переводили в реанимацию, но в пятницу, 27 марта, певец вернулся в палату, о чем жена Ирина известила Игоря Крутого по СМС.

Сегодня Лещенко медленно, но верно идет на поправку. РИА Новости Винокур рассказал, что в скором времени певца отпустят домой. Когда именно это произойдет, он не знает, но очень ждет.

«Разговаривали с ним, на улучшение пошел, все хорошо, но еще не известно, когда выпишут, сам жду», — прояснил он ситуацию.

Об улучшениях в понедельник, 30 марта, также сообщил и Игорь Николаев, у которого общественность также подозревала коронавирус. Первый тест показал отрицательные результаты. На момент написания новости в России официально зафиксировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек.