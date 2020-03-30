И все-таки нет: бой Хабиба и Фергюсона будет отменен уже в пятый раз

Похоже, что фанатам спорта придется разочароваться, ведь долгожданный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все же не состоится. Как рассказал отец и одновременно тренер нашего бойца Абдулманап Нурмагомедов изданию РИА Новости, эпидемия коронавируса испортила планы спортсменов и поединок, который обещал стать зрелищным, просто не состоится.

Нурмагомедов старший также отметил, что его сын в данный момент находится практически в идеальной физической форме, лучшей, чем когда-либо. Дэйн Уайт, глава промо отдела UFC все еще рассчитывает провести бой между Хабибом и Фергюсоном 18 апреля в США, но шансы на это крайне малы.

Сам Хабиб провел прямой эфир в своем официальном аккаунте в Instagram, в котором объяснил сложившуюся ситуацию. Нурмагомедов в данный момент находится в России, а именно в Дагестане и продолжает тренироваться. По данным спортсмена, ему не дадут возможность покинуть Россию или прибыть в США из-за эпидемии, а для Фергюсона уже ищут другого соперника.