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Целая зарплата: россиянам озвучили суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в борьбе с коронавирусом нужно работать на опережение.

Целая зарплата: россиянам озвучили суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции
Фото: КП/Веленгурин Владимир

Россиянам озвучили суммы штрафов за нарушение объявленного режима безопасности здоровья. С 28 марта в стране стартовала неделя самоизоляции, о которой настоятельно просил президент страны Владимир Путин во время обращения к населению. В связи с этим в правительстве внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь появление на улице без острой необходимости будет наказываться финансовыми взысканиями.

РИА Новости отмечают, что первичное нарушение, которое повлекло за собой смерть человека, обойдется в 150–300 тысяч рублей для частного лица, для должностных лиц — 300–500 тысяч рублей. В случае, если действия граждан будут приравнены к опасным, им предстоит расстаться с месячной зарплатой и заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Должностные лица отдадут больше: от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей.

Фото © КП / Маковеева Светлана

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в борьбе с распространением вируса нужно действовать на опережение. В понедельник, 30 марта, в Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина. Мужчина, у которого подтвердили коронавирус, заразил им сотрудника медицинского центра. На момент написания новости на полуострове зафиксировано уже 15 подтвержденных случаев болезни.

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